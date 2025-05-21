كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر مظلتي

يهتم الكثيرون في العراق بالبحث عن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة وذلك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2025، من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية التي تعتبر من أهم المنصات الحكومية المعتمدة لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي من أجل تسهيل الإجراءات وتقليل المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأشد فقرًا كما تُتيح هذه المنصة إمكانية الاستعلام بسهولة عن أسماء المقبولين ضمن الوجبة السابعة، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية، مما يضمن توفير الوقت والجهد وتحقيق الشفافية.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
توفر وزارة العمل عبر منصة “مظلتي” خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المشمولين وذلك ضمن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية ولكي يتم القيام بذلك،
- يجب على المواطن أن يقوموا بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة
- ثم يتم التوجه إلى قسم “الخدمات الرقمية” وبعدها النقر على “الاستعلام عن الوجبة السابعة”.
- بعد ذلك، يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، المحافظة، ومعلومات الاتصال الشخصية.
- بعد أن يتم إدخال هذه البيانات والضغط على زر “بحث” سوف تظهر نتائج الاستحقاق خلال لحظات قليلة.
شروط الاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية
حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية لعام 2025.
- أولًا، يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ويجب أن ينتمي إلى إحدى الفئات المستحقة، مثل العاطلين عن العمل، الأرامل، الأيتام، وذوي الدخل المحدود.
- ثانيًا، يشترط التسجيل الإلكتروني عبر منصة “مظلتي”، مع تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الثلاثي، رقم الهوية، رقم الهاتف، وعنوان السكن.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم ضمن استمارة التسجيل.