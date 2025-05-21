مواصفات واسعار هاتف Oppo Find N5 المميز القابل للطي

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها المميز الـ Oppo Find N5 القابل للطي بأقل سُمك وهو مفتوح 4.2 ملم فقط وقد قامت أوبو بحل 90% من مشاكل الهواتف القابلة للطي في الـ N5 حيث يأتي الهاتف بأعلى مواصفات معالج Snapdragon 8 Elite الذي يقدم أداء رائد مع شاشة خارجية ممتازة 6.62 بوصة قابلة للاستخدام المكثف وأكبر شاشة داخلية 8.12 بوصة بأقل ظهر لثنية الشاشة مع بطارية كبيرة السعة 5600 مللي أمبير تدعم دعم الشحن السريع بقوة 80 واط بالإضافة لكاميرا خلفية رئيسية وتلي فوتو قوية.

مواصفات هاتف Oppo Find N5 القابل للطي

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim وشبكات 2G/3G/4G/5G، مع خاصيتي الـ NFC والـ IR Blaster. يأتي بأبعاد مختلفة حسب وضعية الطي، مع وزن 229 جرام، وهيكل من الزجاج أو الجلد بإطار ألومنيوم ومفصلة تيتانيوم، ومقاوم للماء بشهادة IPX8/IPX9. الشاشة الداخلية 8.12 إنش LTPO OLED بدقة QXGA+ ومعدل تحديث 120Hz، بينما الشاشة الخارجية 6.62 إنش بدقة عالية ودعم Dolby Vision وHDR10+، وكلاهما بسطوع قوي. لا يدعم كارت ميموري ويتوفر بعدة نسخ من الذاكرة. الكاميرات تشمل ثلاثية خلفية بدقة 50+8+8 ميجا بكسل وأماميتين بدقة 8 ميجا. يدعم تصوير 4K، صوت ستيريو، Wi-Fi 7، بلوتوث 5.4، Android 15، بطارية 5600 مللي أمبير وشحن سريع 80 واط.

جدول مواصفات Oppo Find N5

العنصر المواصفة المعالج Snapdragon 8 Elite الشاشة الداخلية 8.12 بوصة LTPO OLED الشاشة الخارجية 6.62 بوصة OLED الكاميرا الخلفية 50+50+8 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل البطارية 5600 مللي أمبير نظام التشغيل Android 15 سعة التخزين 256/512/1TB الرام 12/16 جيجا السعر في مصر 119990 جنيه

سعر هاتف Oppo Find N5

في الخارج للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1800 دولار في مصر للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر رسمي 119990 جنيه (ضمان محلي)