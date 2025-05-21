“قيامة عثمان” وكل مسلسلاتك الحصرية: تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد.. استقبله الآن

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية المميزة، حيث استطاعت تكوين جمهور كبير في الجزائر وأيضا في الوطن العربي، منذ انطلاقتها وهي تحقق نجاح كبير بفضل محتواها المتنوع، ومع بداية عام 2025، أعلنت القناة تحديث ترددها عبر الأقمار الصناعية من أجل تحسين جودة والوصول إلى العديد من المشاهدين، مما أدى إلى تزايد البحث عن ترددها، سوف نطلعكم اليوم على تردد قناة الفجر 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناة الفجر 2025

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات التي نالت شهرة واسعة منذ انطلاقها، فهي تقدم محتوى إعلامي وترفيهي متنوع يجذب جمهور كبير داخل الجزائر وخارجها، مع بداية عام 2025، قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية لتحسين جودة البث، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

التردد: 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

للتعرف على خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال، تابع فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

اختيار تثبيت يدوي.

إدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة بدقة نايل سات أو عرب سات

الضغط على زر بحث لبدء عملية البحث عن القنوات.

بعد ظهور القناة في قائمة القنوات، يتم حفظها ضمن القنوات المفضلة لتسهيل الوصول إليها بعد ذلك.

تعرفنا اليوم على تردد قناة الفجر 2025 مع التعرف على خطوات تثبيتها، قومي بتنزيلها من أجل مشاهدة كل ما هو جديد تتيحه.