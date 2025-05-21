حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو قبل العيد.. وزارة المالية العراقية توضح الأمر

يعيش جميع المواطنين المتقاعدين في العراق حالة من القلق ويبحثون بشكل مستمر عن موعد صرف المعاش وقد انتشر في الفترة الأخيرة خبر مفرح بالنسبة إليهم وهو خبر تقديم موعد الصرف وذلك احتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك فالجميع يترقب موعد الصرف بشدة نظرًا لأهميته في تلبية كافة متطلباتهم في العيد في ظل الظروف الاقتصادية المرتفعة والآن من خلال موضوعنا التالي سنتعرف سويًا على حقيقة كافة الأخبار المتداولة وموعد الصرف الرسمي المعلن عنه من قبل وزارة المالية العراقية.

حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يهتم جميع المتقاعدين في العراق بالتعرف على موعد صرف الراتب نظرًا لأن موعد الصرف يصادف أول أيام عيد الأضحى فالجميع ينتظر هذا الراتب بفارغ الصبر من أجل تلبية كافة متطلبات العيد وقد قامت وزارة المالية العراقية بتحديد موعد رسمي للصرف على أن يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في حالة إذا لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية.

والجميع يظن أنه من المفترض أن سوف يتم تبكير موعد الصرف ولكن حتى وقتنا الحالي لم تقم وزارة المالية نهائيًا بإصدار أي بيان بشأن التبكير ومن المفترض أن يتم الصرف في اليوم الأول من يونيو فهذا اليوم قبل عطلة العيد بعدة أيام.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد رسمي لصرف رواتب المتقاعدين على أن يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ولكن هناك حالات استثنائية يتم تغيير فيها الموعد في حالة مصادفته لإجازة رسمية أو عطلة أسبوعية أما بالنسبة لدفعة شهر يونيو فيتم الصرف في يوم الأحد الموافق 1 يونيو قبل حلول العيد بحوالي أربعة أيام.