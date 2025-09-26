اتفرج على معالم الدنيا حواليك .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي 2025

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي والتي تعتبر واحدة من أهم واكبر القنوات المتميزة في عالم الطبيعة، كما أيضا يمكنكم الحصول على القناة من خلال الاستمتاع بالعديد من البرامج المتميزة والتي تساعد جميع المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، في الوصول إلى كافة المعلومات التي تفيدهم في حياتهم بشكل كبير، وهذا الأمر من خلال تحميل القناة على التلفاز بكل سهولة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

يمكنكم الآن بكل سهولة الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الإطلاق، والتي يمكن من خلالها الاستمتاع بالعديد من البرامج المختلفة التي تفيد جميع المشاهدين على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما أيضا تتميز القناة في توافر العديد من البرامج التي تشمل الحياة البرية والتي تظهر الحياة الطبيعية لجميع الحيوانات بشكل مختلف تمامًا، وقد يمكنكم الحصول على تردد القناة في الأتي وهي:

التردد القناة: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنكم بكل سهولة الحصول على أهم الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم الوصول إلى تنزيل القناة بكل سهولة على التلفاز بدون الحاجة إلى المختصين أو إلى الدعم الفني، وقد يشمل الأتي وهو: