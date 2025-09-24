اخر تحديث لـ تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ماجد للأطفال، وشاهد العديد من الأغاني المختلفة لجميع الأطفال على مدار اليوم، كما أن القناة متميزة في عرض العديد من الأغاني بالإضافة إلى الفواصل الكرتونية المتميزة التي تجذب العديد من الأطفال في مختلف الأعمار على مدار اليوم، لهذا الأمر أيضا يعتبر أن تحميل تردد قناة ماجد هو الحل الأمثل في الوصول إلى تنمية مهارات الأطفال بالشكل الصحيح.

تردد قناة ماجد

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ماجد المخصصة للأطفال، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في عالم الأطفال على الإطلاق، كما تشمل القناة العديد من المهارات التي تفيد بشكل كبير في زيادة الفكر والوعي لجميع الأطفال في مختلف الأعمار، وحيث أن أيضا تتميز القناة في زيادة الوعي والفكر الخاص بالأطفال من خلال الفواصل الكرتونية والخاصة بالمسابقات التعليمية المفيدة، وقد يشمل التردد الخاص بالقناة في الأتي وهو:

تردد القناة هو 11323.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الخطأ هو 3/4.

جودة القناة هي HD

تردد القناة هو

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الخطأ هو 3/4.

معدل الترميز هو 27500.

وجودة القناة هي HD

قناة ماجد للأطفال

