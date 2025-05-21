اطمن على نتيجتك فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 في جميع محافظات العراق

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بفارغ الصبر نظرًا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطلاب فهي بمثابة محطة تعليمية في حياة الطلاب فمن خلالها ينتقل الطلاب إلى مرحلة التعليم المتوسط قد قامت وزارة التربية العراقية بتوفير أكثر من وسيلة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي مكان سواء من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو من خلال رابط منصة نتائجنا والآن سنقدم إليكم خطوات الاسعلام.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي

حتى وقتنا الحالي لم تقم وزارة التربية العراقية بالإعلان نهائيًا عن موعد رسمي لظهور النتيجة وكل ما يتم الإعلان عنه ما هو إلا احتمالات ضئيلة فأكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة مباشرةً بعد ما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق للأوراق ورصد الدرجات وتحرص الوزارة على العمل بكل جهد حتى لا يتعرض أي طالب للظلم ويمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن النتيجة سواء من خلال التوجه إلى موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

يمكن لكل أولياء الأمور والطلاب بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عند ظهور النتيجة وإليكم الخطوات: