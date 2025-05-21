«فرصة العمر» كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 تفاصيل التقديم واختيار الوحدات

كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 تزامنًا مع إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، تم الإعلان عن تفاصيل المهمة لهذه المرحلة الهادفة إلى تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة، وتشمل هذه المرحلة طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم، بما يضمن تسهيلات السداد وتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس شريف الشربيني، أن كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 متاحة الآن للراغبين في التقديم، وتشمل الطرح الجديد وحدات سكنية موزعة عبر العديد من المحافظات والمدن الجديدة في مصر، يُشار إلى أن جميع هذه الوحدات تخضع لنظام التمويل العقاري المدعوم بهدف إتاحة شراء الوحدات لكل فئات المواطنين بسهولة، مع ضمان شروط سداد ميسرة وبمرونة كبيرة.

تبدأ عملية التقديم في 21 مايو 2025 وتستمر حتى 4 يونيو 2025، حيث يمكن للمواطنين تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا من الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع خطوات تقديم سهلة ومباشرة تتيح سداد مقدم الحجز في أي وقت خلال فترة التقديم.

خطوات التقديم للحصول على شقة ضمن المبادرة

لتسهيل عملية التقديم، قامت وزارة الإسكان بتوضيح الخطوات إلكترونيًا لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل أي تعقيدات محتملة، وتشمل الخطوات ما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي وتسجيل حساب جديد أو استخدام الحساب الموجود إن وجد.

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 وقراءتها بعناية لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والتقديم.

سداد قيمة مقدم جدية الحجز إلكترونيًا لضمان الدخول في عملية الحجز.

بعد استمرار التقديم وفرز الطلبات، سيتم تصنيف الطلبات المقبولة والغير مقبولة، مع فتح باب التظلمات لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك يتاح للمواطنين المؤهلين اختيار وحداتهم السكنية من خلال رابط الحجز الذي سيوفره الصندوق، وذلك خلال فترة مدتها 10 أيام بناءً على أسبقية التقديم، كما سيتم إرسال الرسائل النصية للمستفيدين لتوضيح تفاصيل الحجز وتوقيته.

مزايا كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

تشمل الإعلان الجديد عددًا من المزايا التي تضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال، فالوحدات السكنية المتوفرة تراوح مساحاتها بين 90 و127 مترًا مربعًا، وذلك لتلبية احتياجات الأسر بمختلف أحجامها، وتوزع الوحدات بين عدد من المحافظات والمدن الجديدة لضمان العدالة الجغرافية بين جميع السكان وتوفير خدمات متكاملة قريبة من الوحدات.

كما يخضع هذا الطرح لنظام التمويل العقاري المدعوم، الذي يسهل على المواطنين الحصول على وحدات سكنية بالتقسيط وفق خطط دفع ميسرة ومدروسة بعناية، ما يتيح فرصة حقيقية لجميع فئات المجتمع للاستفادة من المشروع والتنعم بسكن آمن ومستوى معيشي ملائم.

يذكر أن هذا المشروع الضخم هو امتداد لسلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لجميع الفئات في مصر، ما يعكس التزام الدولة بتوفير مشروعات إسكانية تساهم في مواجهة تحديات الكثافة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.