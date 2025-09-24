KARAMESH KIDES TV .. تثبيت تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2025

احصل الآن على أفضل واكبر قنوات الأطفال على الإطلاق، كما يمكنكم الاستمتاع من خلال تردد قناة كراميش بالعديد من الأغاني التي يبحث عنها الأطفال، والتي تفيد بشكل كبير في الوصول إلى الهدوء والتسلية والمغامرة التي يعيشونها على مدار اليوم، بالإضافة إلى أنها أيضا من القنوات المتميزة على الإطلاق التي تفيد جميع الأطفال في الوصول إلى اكبر قدر من المعلومات المتميزة على مدار اليوم.

تردد قناة كراميش

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة كراميش والتي تعتبر من القنوات المتميزة في عالم الأطفال، بالإضافة إلى أنها أيضا من القنوات المتميزة التي تساعد في الوصول إلى اكبر قدر من المعلومات التي تساعد في تنمية المهارات من خلال اكتساب معلومات مختلفة مثل الألوان والأشكال وأيضا الخضروات والفواكه والحيوانات، وقد يشمل التردد في الأتي وهو:

يكون التردد هو 11430.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يصبح معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

تكون جودة القناة هي SD

يكون القمر الصناعي نايل سات.

يكون تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات هو11390.

يكون معدل الترميز هو27500.

يكون اتجاه الاستقطاب هو عمودي.

جودة قناة كراميش عبر عرب سات هيHD

كيفية تنزيل القناة

يمكنكم بكل سهولة الوصول إلى أهم الخطوات التي من خلالها يتم تنزيل القناة على التلفاز، والتي قد تشمل العديد من الخطوات البسيطة، والتي قد تتمثل في الأتي وهو: