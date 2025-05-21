بعد غلق باب التظلمات .. متى تظهر نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى عن موعد ظهور نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5 للمتقدمين على هذه الشقق كما قامت بالإعلان عن طريقة استرجاع قيمة مبلغ الحجز الذي يتم بكل سهولة.

متى تظهر نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5

سوف تظهر نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5 للمتقدمين على حجز الشقق وتم رفضهم من قبل وزارة الإسكان في الموعد التالي

من المقرر أن يتم بدء إرسال رسائل نصية للعملاء المتقدمين على شقق الإسكان لكل المصريين 5 في يوم الخميس الموافق 29 من مايو هذا العام.

هذه الرسائل بهدف إعلامهم بنتيجة الطلبات التي تقدموا بها ضمن إعلان السكن

تأتي هذه الخطوة بعد غلق باب التظلمات والذي تم إتاحته لفترة قصيرة للعملاء الذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء بأسمائهم أو أسماء الأقارب من الدرجة الأولى

كيفية استرجاع مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الإسكان عن طريقة استرجاع مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 5 الذين تم رفضهم وهذه الطريقة هي