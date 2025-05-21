الصندوق العقاري يكشف عن موعد الإعلان عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5!

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اخر موعد لتلقي تظلمات المواطنين على شقق سكن لكل المصريين الذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء خلال تلك الفترة وقد يأتي ذلك ضمن مبادرة السكن وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
تظلمات سكن لكل المصريين 5
هناك بعض التفاصيل التي تخص تظلمات سكن لكل المصريين 5 وهي
- أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التظلمات من قبل بداية من يوم 4 من مايو الجاري وحتى يوم 18 من نفس الشهر.
- أوضحت الوزارة أن سبب رفض الحصول على الشقق هو امتلاك المتقدمين عداد كهرباء خلال تلك الفترة.
- تلقى صندوق الإسكان الاجتماعى 13,413 طلب تظلم وتم قبول 6630 منهم ورفض 6783 طلب حتى الآن.
المدن التي تشهد أعلى إقبال
تم الكشف عن مؤشرات المدن التي شهدت أعلى إقبال للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 وهذه المدن هي
- حدائق العاصمة تشهد 139,727 عميل مقابل 13 ألف وحدة سكنية.
- حدائق أكتوبر تشهد 83,913 عميل مقابل 9,504 وحدة سكنية
- مدينة العاشر من رمضان تشهد 45,503 عميل مقابل 5639 وحدة.
- مدينة 15 من مايو شهدت 17,923 عميل مقابل 960 وحدة سكنية.
- في مشروعات التسليم الفوري تم فرز 100,718 عميل مقابل 18,747 وحدة.
- اكتوبر الجديدة تم استقبال 18990 عميل مقابل 3000 وحدة
- سوهاج الجديدة شهدت 14296 عميل مقابل 420 وحدة
- برج العرب الجديدة شهدت 4086 عميل مقابل 1000 وحدة