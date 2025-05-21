الصندوق العقاري يكشف عن موعد الإعلان عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5!

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اخر موعد لتلقي تظلمات المواطنين على شقق سكن لكل المصريين الذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء خلال تلك الفترة وقد يأتي ذلك ضمن مبادرة السكن وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.

تظلمات سكن لكل المصريين 5

هناك بعض التفاصيل التي تخص تظلمات سكن لكل المصريين 5 وهي

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التظلمات من قبل بداية من يوم 4 من مايو الجاري وحتى يوم 18 من نفس الشهر.

أوضحت الوزارة أن سبب رفض الحصول على الشقق هو امتلاك المتقدمين عداد كهرباء خلال تلك الفترة.

تلقى صندوق الإسكان الاجتماعى 13,413 طلب تظلم وتم قبول 6630 منهم ورفض 6783 طلب حتى الآن.

المدن التي تشهد أعلى إقبال

تم الكشف عن مؤشرات المدن التي شهدت أعلى إقبال للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 وهذه المدن هي