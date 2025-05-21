رسميًا بداية التسجيل في الوحدات السكنية عبر صندوق الاسكان الاجتماعى خلال ساعات!

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعى لفئة محدودي الدخل من أجل تلبية احتياجاتهم ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في توفير سكن لكافة المواطنين لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة

صندوق الاسكان الاجتماعى

هناك بعض التفاصيل التي تخص التقديم على شقق الإسكان الاجتماعى هذا العام بداية من شهر مايو الجاري وهذه التفاصيل هي

يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعى رسميا بداية من يوم 21 من مايو الحالي.

يتم الانتهاء من التقديم في يوم 4 من شهر يونيو من هذا العام في الكثير من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

يجب الالتزام بالمواعيد المعلنة وقد يتم تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز الإلكتروني.

يستهدف التقديم على شقق الإسكان متوسطي ومحدودي الدخل بشرط ألا يتجاوز الدخل الشهري لهم الحد المحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى مع وجود تسهيلات في السداد لمتوسطي الدخل.

يلزم التقديم إلكترونيا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى بعد شراء كراسة الشروط وسداد الرسوم المطلوبة.

أماكن طرح وحدات شقق الإسكان الاجتماعى

هناك العديد من الأماكن التي تم الإعلان عنها لطرح شقق الإسكان الاجتماعى بها والتقديم إليها وهذه الأماكن في جميع محافظات الجمهورية ومنها ما يلي