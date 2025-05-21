ساعات فقط على صرف مرتبات شهر مايو 2025 .. وحقيقة رفع الحد الأدنى للاجور!

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مرتبات شهر مايو حيث كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتب هذا العام للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها كما تم تحديد عدد خمسة أيام لصرف هذه المرتبات للعاملين وما في حكمها، وقد أعلنت الحكومة ووزير المالية عن زيادة المرتبات والمعاشات قريبا بداية من شهر يوليو من هذا العام.
مرتبات شهر مايو 2025
تم الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو هذا العام لكافة العاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص وهذا الموعد هو
- أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه سوف يتم صرف رواتب العاملين بالدولة بداية من يوم 22 من مايو.
- كما أعلن عن مواعيد صرف المتأخرات التي تكون مدتها ثلاثة أيام وهي 8 و11 و12 من شهر مايو
جدول الحد الأدنى للأجور لشهر مايو
تم الإعلان عنه جدول الحد الأدنى للأجور والذي يختلف على حسب الدرجة الوظيفية وهذا الجدول متمثل في الآتي
- الدرجة الأولى أو الممتازة لأعلى المناصب القيادية تحصل على راتب 12200 جنيه شهريا.
- درجة المناصب العليا المتوسطة كنواب المديريين يحصلون على راتب 10200 جنيه شهريا.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على راتب 9200 جنيه شهريا.
- الدرجة الأولى وما يعادلها يحصلون على راتب يصل إلى 8200 جنيه شهريا
- موظفي الدرجة الثانية للعاملين في الوظائف التنفيذية يحصلون على راتب 8000 جنيه.
- موظفي الدرجة الثالثة يحصلون على راتب 7500 جنيه شهريا.
- موظفي الدرجة الرابعة يحصلون على راتب 7000 جنيه شهريا.
- موظفي الدرجة الخامسة يحصلون على راتب 6500 جنيه شهريا.
- موظفي الدرجة السادسة يحصلون على راتب 6000 جنيه.