ساعات فقط على صرف مرتبات شهر مايو 2025 .. وحقيقة رفع الحد الأدنى للاجور!

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مرتبات شهر مايو حيث كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتب هذا العام للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها كما تم تحديد عدد خمسة أيام لصرف هذه المرتبات للعاملين وما في حكمها، وقد أعلنت الحكومة ووزير المالية عن زيادة المرتبات والمعاشات قريبا بداية من شهر يوليو من هذا العام.

مرتبات شهر مايو 2025

تم الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو هذا العام لكافة العاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص وهذا الموعد هو

أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه سوف يتم صرف رواتب العاملين بالدولة بداية من يوم 22 من مايو.

كما أعلن عن مواعيد صرف المتأخرات التي تكون مدتها ثلاثة أيام وهي 8 و11 و12 من شهر مايو

جدول الحد الأدنى للأجور لشهر مايو

تم الإعلان عنه جدول الحد الأدنى للأجور والذي يختلف على حسب الدرجة الوظيفية وهذا الجدول متمثل في الآتي