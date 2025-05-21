مافيش اجازة عيد خلاص .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد

تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يود طلاب الثانوية العامة للنظام القديم والجديد معرفة جدول امتحانات الصف الثالث من أجل الاستعداد لبدء امتحانات نهاية العام التي تكون بداية يوم الأحد الموافق 15 من يونيو، وقد تعتبر هذه الامتحانات مصيرية لتنسيق الدخول إلى الجامعات والمعاهد في جميع أنحاء الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة لنهاية العام للنظام الجديد لشعبتي علمي وأدبي حسب الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، وذلك في المواعيد التالية

يبدأ امتحان التربية الوطنية والدين للصف الثالث الثانوي هذا العام للنظام الجديد من يوم الأحد الموافق 15 من يونيو 2025.

يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية من يوم الثلاثاء الموافق 17 من يونيو.

امتحان اللغة العربية من يوم الأحد 22 من يونيو.

يوم الخميس الموافق 26 من يونيو يبدأ امتحان الفيزياء والتاريخ.

يوم الأحد 29 من يونيو امتحان اللغة الأجنبية الاولى.

يوم الخميس الموافق 3 من يوليو يبدأ امتحان الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد الموافق 6 من يوليو يبدأ امتحان الرياضة البحتة.

يوم الخميس الموافق 10 من يوليو يبدأ امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

توزيع درجات شعبة علمي علوم وأدبي

يأتي توزيع درجات شعبة علمي علوم وأدبي للنظام الجديد هذا العام على النحو الآتي