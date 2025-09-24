خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباريات الدوري المصري اليوم 2025

يمكن تثبيت تردد اون تايم سبورت الرياضية عقب الأقمار الصناعية المختلفة على جهاز الاستقبال لمشاهدة ومتابعة ما تقوم بتقديمه من تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي باعلى جودة، لذلك يرغب الكثير من عشاق الكرة بمختلف أنواعها معرفة التردد الخاص بها

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المباريات الحصرية لعشاق الكرة سواء السلة أو القدم أو التنس وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو 11861.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة hd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية عن طريق إدخال البيانات التالية

تردد القناة هو 12379.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة hd.

خطوات تثبيت تردد اون تايم سبورت

لضبط قناة أون تايم سبورت الرياضية على الرسيفر ومتابعو المحتوى الحصري والمتنوع في نقل المباريات المباشرة والتحليلات الرياضية لأنها مالكة الحق في نقلها، فيلزم اتباع الخطوات الآتية