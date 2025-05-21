بعد نهاية مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون تعرف على ترتيبات الدوري الإنجليزي 2025

تم الإعلان عن ترتيبات الدوري الانجليزي والذين فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا وهذه المباراة يتنافس فيها عدد 20 فريق، كما تم الإعلان عن المباريات التي تتم بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 20 من مايو وحتى يوم 25 من نفس الشهر.

ترتيبات الدوري الإنجليزي

ترتيبات الدوري الانجليزي الحاسمة هذا العام تتمثل في الآتي

ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ولعب 37 وعدد نقاط 83.

آرسنال لعب 37 وعدد نقاط 71.

نيوكاسل يونايتد لعب 37 وعدد نقاط 66.

تشيلسي لعب 37 وعدد نقاط 66.

استون فيلا لعب 37 وعدد نقاط 66

مانشستر سيتي لعب 36 وعدد نقاط 65.

نوتنجهام فورست لعب 37 وعدد نقاط 65.

برايتون لعب 37 وعدد نقاط 58.

برينتفورد لعب 37 وعدد نقاط 55.

فولهام لعب 37 وعدد نقاط 54.

بورنموت لعب 36 وعدد نقاط 53.

كريستال بالاس لعب 36 وعدد نقاط 49.

ايفرتون لعب 37 وعدد نقاط 45.

وولفرهامبتون لعب 36 وعدد نقاط 41.

وست هام يونايتد لعب 37 وعدد نقاط 40

مانشستر يونايتد لعب 37 وعدد نقاط 39

توتنهام هوتسبير لعب 37 وعدد نقاط 38.

ليستر سيتي لعب 37 وعدد نقاط 25

ابسويتش تاون لعب 37 وعدد نقاط 22.

ساوثهامبتون لعب 37 وعدد نقاط 12

مباريات الدوري الانجليزي

توجد عدة مباريات تقام في الدوري الانجليزي بداية من مساء يوم الثلاثاء وحتى يوم 25 من مايو وهذه المباريات هي