استعلم عن معاشك.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

تحرص الحكومة المصرية على مساعدة كافة الفئات ذات الدخل المنخفض من أجل تحسين مستوى معيشتهم لذا عملت على توفير برنامج تكافل وكرامة وهو عبارة عن دعم مالي لمساعدة الفئات الفقيرة في تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن المعاش والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم خطوات الاستعلام.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 وفيما يلي تلك الخطوات:

في البداية يتم التوجه التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة وستجدونها في الناحية اليسرى في الصفحة الرئيسية. يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات الخاصة به. ثم يتم النقر على زر استعلام وستظهر إليكم النتيجة على الفور وسيظهر إليكم الحالة للبطاقة سواء سارية أو موقوفة.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وإليكم تلك الشروط: