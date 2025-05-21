سرقة نوال الدجوي .. كنز كامل في منزلها تم اختفاءه والسبب حفيدها!!!

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة نوال الدجوي حيث انتشرت الكثير من الأخبار يوم أمس الاثنين حول سرقة فيلا الدكتور نوال الدجوي بأكتوبر حيث تعرضت لعملية سرقة مبالغ مالية ضخمة تشتمل على ذهب وأموال بالجنيه المصري والعملة الاجنبية ، ويتساءل الكثير من المواطنين عن من هي الدكتورة نوال الدجوي التي تعرضت لعملية سرقة ضخمة منزلها خلال الساعات الاخيرة الماضية .

سرقة نوال الدجوي

يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية حول سرقة نوال الدجوي حيث يعتبر الدكتور نوال الدجوي التي تشغل منصب رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفن والتي ساهمت بشكل كبير في التعليم في مصر سواء في المدارس الدولية أو الخاصة والجامعات الخاصة حيث تعرضت لسرقة 50 مليون جنيه و3 مليون دولار و 15 كيلو ذهب من منزلها باكتوبر حيث صرح محامي حفيد نوال الدجوي أن هناك خلافات حادة بين نوال الدجوي واحفادها منذ ثلاث سنوات على تقسيم التركة وهي مشكلة عائلية تقوم الجهات المسؤولة بالتحقيق في الحادثة.

من هي الدكتورة نوال الدجوي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية حول سرقة نوال الدجوي وكيف تمتلك هذه المبالغ المالية الضخمة حيث تعمل الدكتور نوال الدجوي في مجال التعليم والجامعات والمدارس الخاصة لأكثر من نصف قرف ونجحت في تطوير التعليم في مصر وبناء مؤسسات تعليمية وتم تكريمها محليًا ودوليًا وحصلت على دكتوراه فخرية من جامعة بريطانية مرموقة وهي صاحبة مدارس دار التربية جامعة MSA.