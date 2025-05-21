اشتري وخزني يا ست البيت .. أخر تحديث لـ اسعار الفراخ البيضاء اليوم 21 مايو 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 حيث تراجعت أسعار الدواجن والفراخ بجميع أنواعها في البورصة المصرية خلال الساعات الاخيرة الماضية وذلك نظرًا لكرة المعروض من الدواجن ونظرًا لاقتراب موعد عيد الاضحى المبارك حيث تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بقيمة 3 جنيهات وفقا للسعر الأخير في البورصة المصرية كما استقرت أسعار الفراخ في الأسواق بشكل كبير وخلال السطور التالية نكشف المزيد حول اسعار الفراخ البيضاء اليوم.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم في جميع المحلات التجارية حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 نحو 99 جنيهًا ، كما سجلت سعر الفراخ الساسو في المزرعة اليوم 93 جنيهًا للكيلو الواحد ووصل سعر الفراخ الساسو في الاسواق إل 103 جنيهًا بينا سجلت اسعار الفراخ البلدي في البورصة 120 جنيهًا للكيلو الواحد بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق اليوم 130 جنيهًا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك انخفاض ملحوظ في اسعار الكتاكيت البيضاء والتي يقبل الكثير من المواطنين على شرائها للتربية.

أسعار البيض اليوم

بعد التعرف على اسعار الفراخ البيضاء اليوم يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض اليوم حيث استقرت أسعار البيض في الأسواق المحلية بشكل كبير حيث وصل سعر كرتونة البيض الابيض نحو 135 جنيهًا بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 145 جنيهًا ، وقد وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاربعاء الموافق 21 مايو 2025 نحو 160 جنيهًا.