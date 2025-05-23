أقوى القنوات .. أخر تحديث لـ تردد قناة كراميش 2025 الجديد للأطفال “ثبتها حالًا”

تصدرت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش 2025 على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك نظرًا لمحتواها التعليمي والترفيهي المميز والمناسب لأعمار الأطفال وهذا يساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفكرية، حيث تعتبر قناة كراميش من أبرز وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات مميزة للصغار بأسلوب ممتع ومبتكر بالإضافة إلى جودتها العالية وإشارتها القوية.

تردد قناة كراميش 2025

أصدرت قناة كراميش التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: