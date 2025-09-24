الحلقة الجديدة هتنزل خلاص “قيامة عثمان”.. عبر تردد قناة الفجر الجزائرية  2025

تصدرت عمليات البحث من محبي المسلسلات التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وذلك لأنها القناة التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى أنها تعرض محتوياتها على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12645.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: