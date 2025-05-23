شروط بسيطة وفترة سداد مرنة .. تمويل الراجحي 1446 والحصول على 100.000 ريال

مصرف الراجحي يعتبر من أبرز وأهم البنوك في المملكة السعودية وذلك بفضل الخدمات المالية المتكاملة التي يقدمها للعملاء من أجل تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد ساهم البنك في توفير العديد من الحلول تمويلية متعددة تسهل على الأفراد تحقيق أهدافهم عن طريق مجموعة مختلفة من القروض التي يمكن التقديم عليها بسهولة بشرط استيفاء كافة الشروط الأساسية لكل نوع تمويل.

تمويل الراجحي 1446

يمكنك التقديم على تمويل الراجحي أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قسم التمويل.

تحديد نوع التمويل الذي تريده من الخيارات المتاحة.

يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالتمويل الذي تريده.

اضغط على أيقونة “تقدم بطلبك الآن”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” ويتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة.

شروط الحصول على تمويل الراجحي أون لاين

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي والتي تتمثل في الآتي: