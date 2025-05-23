الكشف عن جدول زيادة المعاشات 15% لكل موظف.. أعرف راتبك هيزيد امتى وكام!

تصدرت عمليات البحث من المواطنين المستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو وموعد تطبيق قرار زيادة المعاشات خاصًة بعدما أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بدايًة من شهر يوليو المقبل 2025 وذلك من ضمن إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

زيادة المعاشات 15%

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحديدًا المادة رقم 35 يتم صرف الزيادة السنوية للمعاشات 15٪ مع حلول السنة المالية الجديدة وذلك اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2025، وبالتالي فإن أول معاش يتم صرفه بالزيادة الجديدة هو معاش شهر يوليو والذي يتم صرفه عادًة في الأسبوع الأول من الشهر من خلال وسائل الصرف المعتمدة مثل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وأوضحت الحكومة أن نسبة الزيادة في المعاش تكون من إجمالي قيمة المعاش المستحق وتطبق الزيادة تلقائيًا بدون الحاجة لتقديم طلبات من أصحاب المعاشات أو المستحقين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو بعد الزيادة 2025

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاشات شهر يونيو من خلال اتباع الخطوات التالية: