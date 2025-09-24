نزلها واستمتع بمباريات الدوري الإنجليزي .. تردد قناة بين سبورت الرياضية الجديد 2025

قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة تعتبر من أبرز وأشهر القنوات الفضائية الرياضية المتخصصة في تقديم محتويات لعشاق الرياضة وتعمل على عرض أهم المباريات والأحداث الرياضية المحلية والعالمية التي ينتظرها الملايين من جماهير كرة القدم في الوطن العربي، وحققت القناة شهرة واسعة في الكثير من الدول العربية، وهذا جعل البحث عن تردد قنوات بين سبورت على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تردد قناة بين سبورت الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11013.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 10810.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: