خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق  “من هنــــــــــا”

تعتبر نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول من أهم وأبرز المراحل التعليمية التي تترقبها الأسر والطلبة بشكل كبير وتشكل النتائج المرحلة النهائية للانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى المرحلة المتوسطة وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل الإعلان المرتقب للنتائج من الطلاب وأولياء الأمور في العراق وما يتبعها من إجراءات الحصول على النتيجة بكل سهولة.

نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق

يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

الدخول إلى قائمة “نتائج الامتحانات”.

النقر على خانة “نتائج السادس الابتدائي الدوى الأول” من القائمة الرئيسية.

اختر السنة الدراسية 2024/2025.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للطالب في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” ويتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الترم الأول 2025 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الترم الأول ومن المقرر ظهورها في أواخر شهر مايو، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق في حساب الدرجات، وبمجرد الانتهاء من ذلك سوف يتم نشر النتائج بشكل تدريجي في جميع محافظات العراق من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة مرحلة مفصلية في الحياة الدراسية لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق.