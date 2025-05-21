“متقلقش طريقة سهلة جدا”! أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 هنا.. وخطوات إنشاء بريد إلكتروني موحد

تزايدت عمليات البحث مؤخراً عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، وذلك مع اقتراب موعد إصدارها رسمياً من قِبل وزارة التربية والتعليم، حيث تُعد هذه الخطوة من المراحل الهامة التي تسبق امتحانات نهاية العام والتي من المقرر انطلاقها في شهر يونيو الجاري، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على هذه المعلومات من آجل ضمان الاستعداد الأمثل للامتحانات والتشديد على تحصيل الدروس في المناهج الدراسية قبل بدء ايام الامتحانات.

موعد إصدار رقم جلوس الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025 سوف تكون متاحة إلكترونياً في النصف الأول من شهر مايو عبر الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية وبعد ذلك سوف تقوم الإدارات التعليمية بتوزيع أرقام الجلوس الورقية في المدارس، مع توفير نسخة رسمية لكل طالب لاستخدامها كمرجع أثناء دخول لجان الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني مخصص لتمكين الطلاب من الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 بسهولة وهذا بمجرد تفعيل الخدمة، حيث تعتمد هذه الخطوة على استخدام البريد المدرسي الموحد مما يوفر درجة عالية من الخصوصية اتبع الخطوات الآتية:

أدخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

سجل الدخول باستخدام البريد المدرسي الموحد.

حدد خيار “الاستعلام عن رقم الجلوس” من الصفحة الرئيسية.

أدخل بيانات الطالب المطلوبة، مثل الاسم الكامل والرقم القومي.

انقر على خيار عرض البيانات.

الآن سوف يظهر رقم الجلوس ومعلومات اللجنة الامتحانية الخاصة بالطالب.

كيفية إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي الموحد؟

يتطلب الدخول إلى الموقع إنشاء بريد إلكتروني مدرسي موحد، وهذا سوف يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توجه لزيارة بوابة إنشاء الحساب الموحد.

اختر نوع الحساب “طالب”.

أدخل الرقم القومي وكود الطالب بدقة.

استلم رمز التفعيل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل.

أدخل رمز التفعيل، لتفعيل الحساب واستكمال عملية التسجيل.

أهمية أرقام الجلوس

تُعد أرقام الجلوس المفتاح الأساسي الذي يُحدد مقر لجنة الامتحان الخاصة بكل طالب، وهي ضرورية لتنظيم دخول الطلاب للامتحانات وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، لذلك فإن الحصول عليها في الوقت المناسب يُعد أمراً بالغ الأهمية لكل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.