اللقاء المنتظر.. موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك

ينتظر متابعي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية بفارغ الصبر اللقاء المنتظر بين نادي الاتحاد والقادسية من أجل الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 وبالتالي ازداد البحث عن القنوات الناقلة والموعد الرسمي للمباراة والآن من خلال موضوعنا التالي سنتعرف سويًا على كل ما يخص المباراة من موعدها والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية

يهتم متابعي كرة القدم بالتعرف على موعد هذه المباراة الحاسمة حيث تم الإعلان عن موعدها على أن تكون في يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025 وستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ومن المفترض أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويسعى كلًا من الفريقين على تحقيق الفوز ويمكنكم متابعة المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية أو عبر منصة شاهد.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة مباراة الاتحاد ضد نادي القادسية من خلال قناة شبكة SSC الرياضية السعودية وإليكم التردد على كافة الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي، عرب سات.

التردد، 12418.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 2/3.

يوجد أيضًا للقناة تردد على القمر الصناعي النايل سات وإليكم في السطور التالية التردد:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 12523.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 3/4.

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد