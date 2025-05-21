فعل حسابك الآن يا زول.. فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين عبر رابط bankofkhartoum.com بالرقم الوطني للمقيمين والمغتربين

من أبرز الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي جوجل هي فتح حساب بنك الخرطوم، وهذا بعد إعلان البنك عن توفير تلك الخدمة عبر شبكة الانترنت، لتسهل على كل العملاء من المقيمين والمغتربين فتح حساب بنكي لإجراء المعاملات المصرفية لهم دون زيارة أحد فروع البنك، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أشهر وأقدم البنوك في دولة السودان، وحتى يحصل العميل على تلك الخدمة يجب استفتاء بعض الشروط البسيطة المعلنة من قبل البنك، وخلال السطور التالية نطلعكم عن شروط فتح الحساب والتفاصيل الكاملة لطريقة فتحه فتابعونا.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن بكل سهولة لجميع عملاء بنك الخرطوم فتح حساب بنكي بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للبنك، فقط يتم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال المباشر إلي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار اللغة التي ترغب الاستكمال بها “العربية، الإنجليزية”.

تحديد نوع الحساب التي ترغب في فتحه.

يتم تعبئة استمارة الحساب بالبيانات المطلوبة من “الاسم بالكامل، رقم الهاتف، الرقم الوطني”.

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

في النهاية يتم النقر على زر التأكيد لإرسال الطلب.

شروط الحصول على حساب بنكي

حتى يمكن الحصول على خدمة فتح حساب بنكي من بنك الخرطوم يجب توافر الشروط في المواطنين، والشروط جاءت على النحو التالي: