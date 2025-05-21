أهلًا بالعيد.. طريقة تحضير البفتيك المقلي بطريقة أشهر المطاعم

لم يتبقى سوى القليل على قدوم عيد الأضحى المبارك وتهتم ربات المنازل بتحضير أفضل الأكلات في هذه المناسبة لأفراد أسرتها ويعتبر البفتيك المقلي من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتتميز تلك الوصفة بسهولة التحضير كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت ويمكن تحضيرها في أي وقت والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير البفتيك المقلي في المنزل.
طريقة تحضير البفتيك المقلي
يمكنكم تحضير البفتيك المقلي في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك المكونات:
- 1\2 كيلو من لحم البتفيك.
- بصلة كبيرة ويتم فرمها.
- ملعقة من الخل.
- معلقة من الكاتشاب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
مقادير الطبقة الأخيرة
- كوب من البقسماط.
- نصف كوب من الدقيق.
- نصف كوب من النشا.
- بيضتان.
- ملعقتان من اللبن.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل.
خطوات تحضير البفتيك في المنزل
- في البداية يتم الحصول على كيسين من البلاتسين ويتم دق شرائط اللحم بينهم والهدف من ذلك هو حماية اللحم من التمزق.
- بعد ذلك يتم الحصول على الخلاط أو الكبة ويتم إضافة البصل والخل.
- يتم بعد ذلك يتم تصفية الخليط ويتم نقله إلى وعاء ويتم إضافة ملعقة من الكاتشاب مع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع إضافة ربع ملعقة من البهارات السبعة مع ربع ملعقة من الثوم البودرة.
- بعد ذلك يتم تقليب كافة المقادير جيدًا مع بعضها البعض ثم يتم نقع شرائح اللحم فيه.
- يتم تغطية البولة ويتم إدخالها إلى الثلاجة وتركها لمدة أربعة ساعات.
- بعد ذلك يتم الحصول على ثلاث أطباق ويتم وضع في الأول نصف كوب من الدقيق والثاني يتم وضع فيه خليط من بيضتان مع ملعقتان من اللبن مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
- في الطبق الثالث يتم وضع خليط من كوب من البقسماط ونصف كوب من النشا مع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
- يتم الحصول على كل قطعة من البوفتيك يتم وضعها في الدقيق ثم البيض ثم يتم وضعها في خليط البقسماط.
- ثم يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع فيها كمية من الزيت ثم يتم إضافة البفتيك والانتظار لحين أن ينضج ويقدم وبالهناء عليكم.