أهلًا بالعيد.. طريقة تحضير البفتيك المقلي بطريقة أشهر المطاعم

لم يتبقى سوى القليل على قدوم عيد الأضحى المبارك وتهتم ربات المنازل بتحضير أفضل الأكلات في هذه المناسبة لأفراد أسرتها ويعتبر البفتيك المقلي من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتتميز تلك الوصفة بسهولة التحضير كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت ويمكن تحضيرها في أي وقت والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير البفتيك المقلي في المنزل.

طريقة تحضير البفتيك المقلي

يمكنكم تحضير البفتيك المقلي في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك المكونات:

1\2 كيلو من لحم البتفيك.

بصلة كبيرة ويتم فرمها.

ملعقة من الخل.

معلقة من الكاتشاب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

مقادير الطبقة الأخيرة

كوب من البقسماط.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

بيضتان.

ملعقتان من اللبن.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل.

خطوات تحضير البفتيك في المنزل