بأعلى جودة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 على نايل سات وعرب سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات التي تقدم محتوى ثقافي وتعليمي عالي الجودة باللغة العربية، ومنذ انطلاقها جذبت القناة ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي بفضل تنوع برامجها التي تغطي مجالات الطبيعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والحياة البرية بأكملها، ولأن القناة تبث بشكل مجاني أصبح الكثير منا يبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية لمتابعة أحدث البرامج والمحتوى المميز تابعونا من خلال مقالنا التالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025

تقدم القناة محتوى مجاني بالكامل وهي متاحة بدون اشتراك أو تشفير، وجودتها عالية (HD)، فيمكن متابعتها والاستمتاع بأهم المواضيع مثل الحيوانات البرية، الكوارث الطبيعية، الرحلات الاستكشافية، والتاريخ العسكري، وكل ذلك مدبلج ومترجم للعربية، مما يجعلها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، و مثالية لمحبي العلوم والمعرفة والإطلاع إلى كل ما هو جديد، فيما يلي أحدث ترددات القناة على القمرين نايل سات وعرب سات بأعلى جودة وخطوات تنزيله على جهازك الخاص بكل سهولة.

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك (الرسيفر)، اتبع الخطوات التالية بشكل صحيح حتى الحصول على القناة.