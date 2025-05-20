Kuruluş Osman.. متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 بجودة عالية دون توقف عبر قناة ATV التركية

تشتعل محركات البحث في الوطن العربي حالياً مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192، وهذا بعد تأجيل عرضها خلال الموعد المعتاد الاسبوعي، وهذا بسبب البرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية في تركيا، وقد أعلنت قناة ATV التركية عن تغير جدول بثها المعتاد من أجل عرض احتفالات رسمية، والجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان من انجح وأشهر المسلسلات التركية على الساحة لكونه يستعرض فترة إنشاء الدولة العثمانية الكبرى على يد المؤسس عثمان ابن ارطغرل، ويكشف العمل على الاحداث التاريخية والصعوبات والتحديات الي تعرض لها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المتوقع أن تشهد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الاحداث الشيق والممتعة، حيث جاء في الإعلان التشويقي سيكون هناك تصاعد كبير في الأحداث السياسية والعسكرية التي سيتعرض لها المؤسس عثمان، كما سيكتشف الخيانات الموجودة في قبيلته، وسيكون هناك ظهور خاص لشخصية قديمة وهي توغو ألب صيق والده اطغرل، وسيكون له دور في تغير الأحداث كله وسيقترب عثمان من تحقيق حلمه وهو بناء دولة كبرى تضم القبائل التركية.

موعد عرض الحلقة 19 قيامة عثمان

كان من المقرر عرض الحلقة يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، وهذا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا عبر قناة ATV التركية الناقلة الحصرية للمسلسل، كما تعرض الحلقة مترجمة في اليوم التالي عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

حتى يمكن الاستمتاع بأحداث المسلسل الأكثر مشاهدة قيامة عثمان عليكم بضبط القنوات الناقلة للعمل وهي كالتالي:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية