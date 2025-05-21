بديل التاتو.. اصبغي حواجبك في بيتك باللون البني الجذاب بشكل احترافي

تلعب الحواجب دور أساسي في ظهور جمال الوجه وتحديد ملامحه، حيث تهتم الكثير من السيدات بصبغ حواجبهن للحصول على لون متناسق وجذاب، حيث تلجأ الكثير من الفتيات إلى صالون التجميل لصبغهما، ولكن قد يتم الصبغ بمواد كيميائية قد تسبب تساقط للشعر على فترات، فهناك طرق بسيطة وآمنة لصبغ الحواجب في المنزل بنتائج احترافية شبيهة بالكوافير، وبلون بني طبيعي يناسب مختلف ألوان البشرة، في هذا المقال سنذكر لحضراتكم وصفة فعالة وسهلة لصبغ الحواجب باللون البني المميز تابعونا.

صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني الجذاب

إليكم مكونات وصفتنا وطريقة تحضيرها بكل سهولة، حيث أنها لا تحتوي على مواد ضارة بل مكوناتها طبيعية وأمنة وعلى الشعر، وغير مكلفة للغاية وتستخدم كبديل للتاتو.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الحناء الطبيعية.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام (لتعزيز اللون البني).

رشه صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

بضع قطرات من عصير الليمون أو خل التفاح.

قليل من الماء الدافئ.

فازلين طبي.

طريقة التحضير

اخلطي الحناء والكاكاو والقهوة في إناء صغير.

ثم أضيفي عصير الليمون وكمية صغيرة من الماء حتى تحصلي على عجينة سميكة ومتجانسة مع بعضها.

اتركي الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعض.

ثم ادهني منطقة الجبهة بالفازلين لعدم تلطخ الجلد بالصبغة، ثم باستخدام فرشاة حواجب أو عود قطن، ضعي الخليط على الحواجب باتباع شكل الحاجب الطبيعي.

اتركي الصبغة لمدة 30 دقيقة، ثم يتم إزالتها برفق بقطعة قطن مبللة.

تجنبي غسل الحواجب بالصابون لمدة 12 ساعة بعد الصبغ حتى يثبت اللون.

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