استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 وتمتع بتجربة وثائقية فريدة

أعلنت قناة ناشيونال جيوغرافيك عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقديم محتوى أكثر دقة وجودة، وتعد القناة من أبرز المنصات الوثائقية التي تركز على موضوعات الطبيعة، الفضاء، التكنولوجيا، والحياة البرية، وتحرص دائمًا على تحسين خدماتها بما يتوافق مع تطلعات جمهورها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات

قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية بهدف تقديم صورة أوضح وصوت أنقى باستخدام أحدث تقنيات البث الرقمي. إليك تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على جهاز الاستقبال

يمكنك الوصول إلى القناة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الضغط على زر “Menu” في الريموت. اختيار “التركيب” ثم “إضافة قناة جديدة”. تحديد القمر المناسب (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات التردد بدقة. بدء البحث التلقائي عن القنوات. حفظ النتائج بعد اكتمال البحث.

أبرز مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2025

تتميز قناة قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية بتقديم محتوى معرفي غني يناسب جميع الأعمار، وتشمل مميزاتها:

تغطية متنوعة تشمل العلوم، البيئة، والكائنات البرية.

دقة عرض عالية وصوت نقي بفضل تقنيات HD.

الاعتماد على مصادر علمية موثوقة وفرق إنتاج متخصصة.

تبسيط المعلومة بأسلوب جذاب وسلس.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 يعكس التزام القناة بتقديم محتوى متميز يرتقي بتجربة المتلقي، ويجعلها وجهة أولى لعشاق الاستكشاف والبرامج الهادفة.