مرسوم سلطاني بصرف 30% زيادة للمتقاعدين العسكريين بعد الإنجاز العالمي للجيش العُماني لفريق الإعاشة في بريطانيا.. اعرف الحقيقة

في لحظة فخر واعتزاز وطني كرم اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، فريق الإعاشة الحاصل على المركز الأول عالميًا في مسابقة الإعاشة الدولية لعام 2025، المسابقة التي أقيمت في مدينة جرانثنام البريطانية، بمشاركة 34 فريق يمثلون جيوش من مختلف أنحاء العالم.

الجيش السلطاني العماني

المسابقة التي جرت خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، حيث اختبرت قدراتهم في إعداد وتقديم خدمات الإعاشة في بيئات تحاكي ظروف العمليات العسكرية الميدانية، وجاء فريق الجيش السلطاني العماني في الصدارة مؤكد كفاءته العالية ومهاراته الاحترافية في هذا المجال الحيوي الذي يعد العمود الفقري للجاهزية الميدانية.

إشادة وتكريم رسمي

وخلال حفل التكريم الذي أقيم في معسكر المرتفعة أعرب اللواء الركن البلوشي عن فخره بالإنجاز النوعي الذي حققه الفريق، مشيد بتمثيله المشرف للسلطنة في المحافل العسكرية الدولية ومؤكد أن هذا الفوز يعكس الاستثمار المنهجي في تدريب وتأهيل الكوادر ضمن وحدات الجيش السلطاني العُماني.

كما حث الفريق على مواصلة الأداء المتميز، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا المستوى الراقي في المشاركات القادمة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية المتزايدة في البيئات العسكرية المتغيرة.

تدريب نوعي وكفاءة لوجستية

تأتي مشاركة الجيش السلطاني العماني في هذه المسابقات ضمن خططه الهادفة إلى رفع كفاءة الأطقم الإعاشية وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الظروف الطارئة والعمليات الميدانية المعقدة، وتعد هذه المشاركات فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب جيوش العالم، بما يسهم في رفع الأداء اللوجستي وتطوير آليات التعايش والعمل تحت الضغط.

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين

وردت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية بصدور مرسوم سلطاني من حضرة السلطان هيثم بن طارق، بصرف زيادة للمتقاعدين العسكريين 30%، وحقيقة الخبر أن الأخبار المتداولة مجرد شائعات، وذلك لعدم صدور أي قرار رسمي من الجهات الرسمية تؤكد صحة الخبر.