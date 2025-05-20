خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 أصبحت أسهل إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب للمكاتب

أطلقت الحكومة العراقية مؤخرًا نظامًا إلكترونيًا يسهل على المواطنين خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب التموين، الهدف من هذا التحديث هو تسهيل الإجراءات، وتقليل نسبة الأخطاء في البيانات، بما يضمن استمرار صرف الحصص التموينية بشكل عادل وفعّال.

خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025

لإتمام عملية التحديث بطريقة صحيحة، اتبع التعليمات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور. تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة. إدخال رقم الهاتف مع رمز الدولة. الانتقال إلى قسم “خدمات التموين”. اختيار نوع الخدمة المطلوبة (مثل إضافة أفراد أو تعديل بيانات). تعبئة النموذج بدقة بالمعلومات الصحيحة. رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

الشروط اللازمة لتحديث البطاقة التموينية

حددت الجهات المعنية بعض الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدم بطلب التحديث:

لابد أن يكون من المقيمين داخل العراق.

يشترط أن يحمل الجنسية العراقية.

يجب أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استحقاقه للبطاقة التموينية.

الوثائق المطلوبة لإتمام التحديث

لتحديث البطاقة التموينية بنجاح، ينبغي إرفاق ما يلي:

نسخة من البطاقة التموينية (ورقية أو إلكترونية).

بطاقة السكن.

هويات جميع الأفراد المشمولين بالبطاقة التموينية.

لماذا يعد تحديث البطاقة أمرًا ضروريًا؟

يساهم تحديث البيانات في حذف الأشخاص غير المؤهلين، مثل المتوفين أو من تغيرت حالتهم القانونية، مما يعزز من دقة وعدالة توزيع الدعم، كما يتيح إضافة أفراد جدد مثل الأطفال أو الزوجة لضمان حصول الأسرة على حصتها كاملة، إغفال التحديث قد يؤدي إلى إلغاء البطاقة وحرمان الأسرة من الحصص التموينية.