“عثمـان ينقـذ حليمـة من المــوت“ تابع الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان بأحداث نـارية تاريخية في هذا الموعد على قناة الفجر وatv

الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان تعتبر من أكثر الحلقات التي ينتظرها كافة المشاهدين حول العالم ليس فقط في تركيا بل في جميع انحاء العالم وذلك ممن يتابعون مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وينتظرون نزول الحلقة الجديدة بفارغ الصبر وخاصة بعد تأجيل الحلقة الأسبوع الماضي بسبب بث مباراة كأس تركيا، حيث تعتبر تلك الحلقة واحدة من أهم حلقات الموسم السادس وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الأحداث المثيرة التي ظهرت في الاعلانات التشويقية للحلقة خلال الأيام الماضية.

الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

في الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومثير، حيث تشهد الحلقة عودة تورغوت غازي بشكل مفاجئ، كما يخوض عثمان معركة شرسة ضد كوشار تنتهي بتوجيه عثمان ضربة قاتلة له مستخدمًا خنجره مما يوضح شجاعته في مواجهة الأعداء، كما تظهر خيانة داخل قبيلة الكايي حيث يتم القبض على أحد الخونة.

موعد عرض الحلقة 192

تعرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية يوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتركيا، كما تعرض على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس 22 مايو 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجديد 2025

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11067.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: hd.

تردد قناة ATV التركية