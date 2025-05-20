بكام سعر الكيلو قائم؟.. أسعار الأضاحي 2025 في مصر للعجول والماعز.. الأسعار مولعة نار مع إقبال المواطنين على الأسواق

أسعار الأضاحي 2025، مع اقتراب احتفال الامة العربية والاسلامية بعيد الاضحى المبارك يزداد البحث حول أسعار الأضاحي في مصر وخصوصا من الخرفان والعجول حيث انها من اكثر انواع المواشي التي يتم بها التضحية في عيد الاضحى مع وجود الكثير من التوقعات بتغيرات طفيفة في سعر الأضاحي لهذا العام عن العام السابق، ذلك ما الظروف الاقتصادية المتغيرة واختلاف الطلب على المواشي واليوم سوف نتعرف على اسعار الاضاحي في مصر 2025 في السطور القادمة فتابعونا.

أسعار الأضاحي 2025

مع اقتراب العد التنازلي لعيد الاضحى المبارك يزداد البحث حول أسعار الأضاحي 2023 حيث يختلف سعر الكيلو بناء على المكان والوزن والمنطقة حيث يسجل متوسط السعر للكيلو القائم ما يلي:

سعر العجول البقري: الكيلو قائم يتراوح سعره بين 175 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سعر العجول البقري: الكيلو قائم يتراوح سعره بين 155 و165 جنيهًا للكيلو..

سعر الخراف والماعز: الكيلو قائم يصل سعره إلى 200 جنيه للكيلو القائم.

سعر العجل المستورد يتراوح بين 40.000 إلى 60.000 جنيه للعجل الكامل.

أسعار الخراف والماعز في الأسواق المصرية 2025

أسعار الأضاحي 2025 لهذا العام مستقرة تتفاوت بنسب بسيطة عن العام الماضي حيث تسجل أسعار الخراف والماعز في الأسواق المصرية ما يلي:

الخروف البلدي: يتراوح سعره ما بين 9.000 إلى 12.000 جنيه.

الماعز البلدي: يتراوح ما بين 5.000 و6.000 جنيه

الخروف المستورد: يبلغ السعر بين 6.000 و7.000 جنيه.

الماعز المستورد: تتراوح قيمته بين 4.000 إلى 5.000 جنيه.

العجول البلدي الكامل: يتراوح سعره من 60.000 إلى 80.000 جنيه.

نصائح لشراء أضاحي عيد الأضحى 2025

حتى يتم اختيار أضحية بما تتوافق مع الشريعة الإسلامية هناك عدة نقاط يجب مراعاتها لاختيار أضاحي عيد الأضحى وهي كالتالي: