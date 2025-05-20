كم باقي على امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025؟.. العد التنازلي بدأ والوزارة تحسم الجدول النهائي

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في مصر موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الرسمي لكافة المسارات التعليمية، سواء لطلاب النظام الجديد أو النظام القديم أو مدارس المتفوقين STEM.

كم باقي على امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025؟

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن أول أيام الامتحانات سيكون الأحد 15 يونيو 2025، أي أنه لم يتبقَ سوى أيام معدودة على الانطلاق الفعلي للماراثون الأهم في حياة الطلاب ويستمر جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 حتى الخميس 10 يوليو 2025، متضمناً كافة المواد الأساسية والثانوية بنظام دقيق يراعي التوزيع الزمني للمراجعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 النظام الجديد

تضمن جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 لطلاب النظام الجديد المواعيد التالية:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 النظام القديم

كما أعلنت الوزارة جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 لطلاب النظام القديم، وجاء كالتالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو: الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل)

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا، الرياضيات البحتة، علم النفس

الثلاثاء 8 يوليو: الرياضيات التطبيقية (ديناميكا)

الخميس 10 يوليو: الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 مدارس STEM

اهتمت الوزارة كذلك بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطرحت جدولًا مفصلًا ضمن امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والوطنية

الخميس 19 يونيو: اختبار استعداد الجامعات (لغة عربية) + مقاييس المفاهيم

الأحد 22 يونيو: اختبار قبول الجامعات (إنجليزي)

الثلاثاء 24 يونيو: مقاييس المفاهيم (كيمياء)

الخميس 26 يونيو: مقاييس المفاهيم (لغة إنجليزية)

الأحد 29 يونيو: استعداد جامعات ومفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)

الثلاثاء 1 يوليو: مقاييس المفاهيم (فيزياء)

الخميس 3 يوليو: اختبار استعداد جامعات (كيمياء + فيزياء)

الأحد 6 يوليو: مقاييس مفاهيم (جيولوجيا + رياضيات تطبيقية)

الثلاثاء 8 يوليو: استعداد جامعات (أحياء + جيولوجيا)

الخميس 10 يوليو: مقاييس مفاهيم (أحياء + رياضيات بحتة)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم

كما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2025 لشعبة علمي علوم كالتالي: