سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2025 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2025 تباين ملحوظ بين الأسواق العالمية وايضا المحلية فقد ارتفع سعر الأوقية عالميًا وذلك بنسب طفيفة مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي في المقابل فقد انخفضت الأسعار محليًا داخل مصر متأثرة بعوامل داخلية أبرزها وفرة المعروض واستقرار سعر الصرف ما يعكس اختلاف التوجهات بين السوقين

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي طبقا لشعبة الذهب والمجوهرات وذلك دون مصنعية أو ضرائب والتي قد جاءت على النحو التالي:

العيار السعر بالجنيه المصري سعر عيار 24 5200 جنيه سعر عيار 21 (الأكثر تداولًا) 4550 جنيه سعر عيار 18 3900 جنيه سعر عيار 14 3033 جنيه الجنيه الذهب (عيار 21 – 8 جرامات) 36400 جنيه

أسباب تراجع سعر الذهب محليًا

رغم وصول الأوقية إلى 3236.94 دولار عالميًا فقد تأثر سعر الذهب في السوق المصري بكثير من العوامل الداخلية أبرزها وفرة المعروض نسبيًا وتراجع مؤقت في الطلب بسبب ترقب المستثمرين واستقرار سعر الصرف المحلي

سعر الذهب اليوم عالميًا

كا ن قد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 3236.94 دولارًا للأوقية كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية وذلك بنسبة مماثلة إلى 3239.40 دولارًا هذا الارتفاع جاء مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ما جعل سعر الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى

توقعات حركة سعر الذهب

فيما يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الدولار ما قد ينعكس على سعر الذهب عالميًا ومن المتوقع ان يتم استمرار التذبذب في الأسعار وذلك خلال الأسبوع الجاري