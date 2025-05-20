“الان” تفعيـــل رابط فتح حساب بنك الخرطوم /bankofkhartoum.com اون لاين بالرقم الوطني لكــافة العملاء من الداخل او الخارج

الكثير من العملاء في دولة السودان يرغبون في الوقوف على أهم خطوات وشروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين من خلال الإنترنت، حيث تسهل هذه الخدمة على المواطن الكثير من الجهد والوقت المبذول في التوجه إلى فروع البنك، وخاصة أن السودان تمر بظروف أمنية غير مستقرة، وإليكم أهم المعلومات حول خطوات وشروط الخدمة في السطور التالية لهذا التقرير.

فتح حساب بنك الخرطوم

استفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم وتسهيلا على العملاء أعلن بنك الخرطوم عن إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بكل سهولة من خلال الانترنت، كما قام البنك بنشر فيديو توضيحي يوضح فيه خطوات هذه الخدمة، والذي جاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر يتم الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي على الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة فتح حساب من بين الأيقونات المعروضة.

ثم عليك اختيار اللغة التي ترغب في استخدامها بين اللغة العربية واللغة الانجليزية.

تحديد نوع الحساب الذي ترغب به.

ثم عليك ملء البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

قم برفع الأوراق المطلوبة عن. التسجيل.

ثم في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

انتظر رد البنك عليك والذي يكون خلال 48 ساعة.

شروط الحصول على الخدمة

على الرغم من رغبة بنك الخرطوم في التسهيل على المواطنين في خدمة فتح حساب بنك الخرطوم والتي تم اتاحتها بشكل إلكتروني لجميع العملاء إلا أنه وضع بعض الشروط والضابط التي يجب توافرها حتى يتمكن العميل من الحصول على الخدمة ومن هذه الشروط ما يلي: