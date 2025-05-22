أوبو تكتسح السوق من جديد .. هاتف Oppo A97 5G بمواصفات خرافية وبسعر على قد الإيد!

يعتبر هاتف أوبو A97 5G من أقوى الهواتف التي أطلقتها شركة أوبو في الفترة الأخيرة حيث أنه يمكنح المستخدمين أداء عالي من خلال المواصفات العالية التي يتمتع بها كما أن سعره بسيط فهو ملك الفئة المتوسطة، ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف أنه يتمتع ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى مواصفات هاتف Oppo A79 5G الكاملة فضلاً عن السعر.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

من الجدير بالذكر أن هاتف Oppo A79 5G يتمتع بشعبية كبيرة في الفترة الأخيؤة لأنه تمكن من تحقيق المعادبة الصعبة وهي المواصفات العالية فضلاً عن السعر الاقتصادي، وإليكم أبرز مواصفات هذا الهاتف:

شبكات الاتصال يدعم حتى الجيل الخامس أبعاد الهاتف 165.6x76x8 ملم مع وزن 193 جرام . الشاشة نوعها IPS LCD بمساحة 6.72 إنش بجودة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش الذاكرة الصلبة السعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 أما الذاكرة العشوائية سعتها 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x كما يمكن تركيب كارت ميموري المعالج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 6020 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 وسائل الأمان والحماية يدعم مستشعر بصمة في زر الطاقة كما أنه يدعم خدمة الفيس لوك

مواصفات كاميرا هاتف Oppo A79 5G

من الجدير بالذكر أن هاتف أوبو Oppo A79 5G يتمتع بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 أما الكاميرا الخلفية مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

سعر هاتف Oppo A79

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام السعر في مصر 11500 جنيه، أما في السعودية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 900 ريال.