اسعار البيض اليوم.. سعر الفراخ البيضاء والحمراء والكتاكيت

شهدت أسعار الفراخ والبيض حالة من الاستقرار مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو 2025 بمختلف المحلات التجارية المعنية بتحديد الأسعار، بالإضافة إلى أن متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء جملة وصل إلى 90 جنيهًا، فيما بلغ للمستهلك نحو 98 جنيهًا للكيلو الواحد، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار البيض والدواجن، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في مختلف المحلات التجارية

وعن أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ والكتاكيت ضمن أخر تعاملات اليوم الثلاثاء، بما يتضمن كافة المحلات التجارية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 90 جنيهًا للكيلو بالبورصة، وفي المحلات التجارية بـ 98 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 100 جنيهًا، وللمستهلك بـ 120 جنيهًا للكيلو.

كذلك فإن الكتكوت الأبيض بلغ نحو 25 جنيه.

والكتاكيت الساسو سجل نحو 15 جنيهًا.

أما عن الكتكوت المشعر بلغ نحو 8 جنيهات.

بالإضافة إلى أن الكتكوت البلدي سجل نحو 8 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء داخل المحلات التجارية

ومع التحديثات التي أجرت على أسعار البيض، تزامنًا مع الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات هائلة من السلع الأساسية واللحوم، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وعليه فإن الأسعار جاءت كما يلي:-