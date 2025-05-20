“ضحــك مـع عـامـر طــول اليــوم” تابع مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 20 على قناة روتانا خليجية في هذا الموعد

يعود مسلسل شباب البومب في موسمه الثالث عشر ليواصل نيل اهتمام الجمهور السعودي والعربي، بفضل قصصه الكوميدية الخفيفة التي تعالج قضايا اجتماعية وشبابية بأسلوب ساخر ومميز وخاصة بعد عرض الموسم الثالث عشر له خلال شهر رمضان الماضي لعام 2025 ويتم اعادته في الوقت الحالي، وفي الحلقة 20 من شباب البومب 13 يستمر الإبداع والمواقف الطريفة التي تجمع بين الترفيه والرسائل الهادفة.

مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 20

في الحلقة العشرين يتناول المسلسل موضوعًا جديدًا يمس الشباب بشكل مباشر، حيث يدور السيناريو حول فكرة الإدمان الرقمي وتأثيره على العلاقات الاجتماعية، يظهر عامر وهو يبالغ في استخدام الهاتف الذكي والتطبيقات الحديثة، مما يدفع أصدقاءه للتدخل بطريقتهم الخاصة لإعادته إلى الواقع وسط مواقف طريفة وغير متوقعة.

الحلقة تسلط الضوء على الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة المنتشرة، وتطرح تساؤلات حول كيفية التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، وكل ذلك بأسلوب كوميدي يحاكي الشباب والجيل الجديد بلغة قريبة منهم.

أبرز أبطال الحلقة

مهند الجميلي (شكش).

عبدالعزيز الفريحي (تركي).

محمد الدوسري (ياسر).

شفيقة يوسف (أم عامر).

محمد الحربي (سليمان).

فيصل العيسى (عامر).

علي المدفع (أبو عامر).

سليمان المقيطيب (كفتة).

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب 13

مسلسل شباب البومب 13 يعرض حصريًا على قناة روتانا خليجية وهي القناة الرسمية والوحيدة التي تملك حقوق بث المسلسل، ويعرض يوميًا خلال شهر مايو.

تردد قناة روتانا خليجية 2025