صورة نقية وصوت أوضح .. تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد على النايل سات بدون تقطيع!

قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات الخاصة للأطفال وتعمل على مدار الساعة والمحتوى الذي يتم تقديمه يجمع ما بين التعليم والترفيه في آن واحد، وفي الآونة الأخيرة تم تحديث التردد الخاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى أحدث تردد لقناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات

في الآونة الأخيرة تم تحديث التردد الخاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات ومن أجل الحفاظ على جودة البث العالية من حيث الصوت والصورة، إليكم أحدث البيانات:

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

قناة طيور الجنة يمكن استقبالها أيضًا على القمر الصناعي عرب سات وإليكم بيانات التردد:

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الريسيفر

من أجل استقبال القناة على جهاز الرسيفر إليكم الخطوات التي لابد من إتباعها: