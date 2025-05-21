“إجازة رسمية مدفوعة الاجر” موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر للقطاعين العام والخاص

يبحث العديد من الأشخاص الساعات القليلة الماضية للتعرف على موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر، حيث يفصلنا أيام قليلة على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى والذي يعتبر من أهم المناسبات الدينية التي يحصل خلالها الموظفين على إجازة رسمية من الحكومة وقد تكون تلك الإجازة هي الاطول على مدار العام وتبدأ من الوقفة وتمتد على مدار أربعة أيام أخرى متصلة وتكون مدفوعة الاجر لكل من العاملين في القطاع العام والخاص.

موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2025

من المتوقع بأن تكون موعد إجازة عيد الأضحى لهذا العام بدء من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وهو يوم وقفة عرفات وتستمر الإجازة حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025 أي تكون لمدة 5 أيام متصل، ومن ثم يعود العاملين لعملهم مرة أخرى بدء من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 وذلك للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، ومن المنتظر بأن تصدر الحكومة المصرية الأيام القليلة المقبلة بيان رسمي يتضمن ميعاد الإجازة وذلك فور استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446-2025.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام 2025

تمثل جدول جدول الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام 2025 ليكون على النحو الآتي: