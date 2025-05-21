“استعد للامتحانات” جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2025 ومواعيد كل مادة جميع المحافظات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2025، حيث طرحت وزارة التربية والتعليم العراقية مواعيد الامتحانات لطلاب الصف الثالث المتوسط للدور الأول لهذا العام الدراسي، كما تعتبر تلك المرحلة من اهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب في مسيرتهم الدراسية ويجب عليهم مراجعة المواد بشكل شامل وفقا للجدول الزمني المحدد لبدء الاختبارات رسميا.

جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول العراق

تمثل جدول امتحانات لطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2025 في العراق ليكون على النحو التالي:

يكون موعد امتحان اللغة العربية: الثلاثاء 20 مايو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان اللغة الإنجليزية: الخميس 24 مايو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان الرياضيات: السبت 26 مايو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان الاجتماعيات: الاثنين 28 مايو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان مادة الانسان وصحته: الاربعاء 31 مايو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان الفيزياء: السبت 2 يونيو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان الأحياء: الاثنين 4 يونيو الحالي لعام 2025.

يكون موعد امتحان اللغة الفرنسية: الاثنين 4 يونيو الحالي لعام 2025.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الأول العراق

في سياق متصل، فقد أعلنت بعض من المصادر والجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه فور الانتهاء من الامتحانات أول شهر يونيو المقبل ستبدأ فورا عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكافة الأوراق الامتحانية، ومن المتوقع بأن تنتهي في أسرع وقت ليتم اعتماد النتيجة رسميا من الوزارة ثم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنها رسميا.