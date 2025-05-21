“الحق جهز ورقك ويلا” رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 للعام الجديد والشروط المطلوبة

يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 إلكترونيا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عن موعد فتح باب التقديم الإلكتروني للعام الدراسي المقبل 2025-2026 في كل من المدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات ويكون ذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في منظومة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور التقديم أونلاين من أي مكان ووقت خلال مدة التسجيل.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2026

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر من خلال بيان رسمي، ميعاد تقديم الصف الأول الابتدائي للعام المقبل، ليكون بدء من يوم 1 يونيو المقبل ويستمر حتى يوم 30 يونيو المقبل، كما أنه يمكن الدخول على رابط التقديم إلكترونيا من خلال منصة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، وذلك ليتمكن أولياء الامور من تسجيل أبنائهم إلكترونيا.

شروط القبول في الصف الأول الابتدائي 2025-2026

كشفت الوزارة عن شروط القبول والتقديم للصف الأول الابتدائي للعام المقبل وتمثلت كما يلي:

يكون الحد الأدنى للسن بدء من 6 سنوات، وألا يزيد العمر عن 9 سنوات.

قبول الطلاب يكون مع مراعاة الكثافات الطلابية.

الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة للتسجيل في أولى ابتدائي.

أوراق التقديم في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل

أما عن المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل فتمثلت على النحو التالي: