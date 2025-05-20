“سلي اطفالك بأحلى الأغاني” تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات

تبحث الآمهات بكثرة الفترة الماضية عن تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث استطاعت قناة كرتون نتورك بأن تحظى على شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية في الوطن العربي وذلك لأنها تقدم محتوى متميز ومخصص للأطفال لكافة الفئات العمرية، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت لمتابعة البرامج والمسلسلات الكرتونية المشوقة بجودة اتش دي.

تردد قناة CN بالعربية 2025

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة CN بالعربية 2025 على النايل سات ويكون ذلك من خلال كتابة الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 11277.

أما الاستقطاب يكون عبر عمودي.

يكون معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصويب الخطأ للقناة 3/4.

تردد قناة CN الجديد على عرب سات

جاء أخر تحديث لتردد قناة CN الجديد على القمر الصناعي عرب سات يكون عبر النقاط المقبلة:

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الجديد للقناة هو 11747.

أما الاستقطاب يكون عبر عمودي.

يكون معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصويب الخطأ للقناة 3/4.

خطوات تثبيت قناة CN بالعربية على الريسيفر

يمكن تثبيت القناة على جهاز الريسيفر من خلال اتباع عدد من الخطوات التي جاءت على النحو التالي: