“أغاني طول اليوم” تردد قناة ميكي كيدز 2025 الجديد لمتابعه برامج الأطفال على النايل سات والعرب سات وطريقة تثبيتها على الريسيفر

زاد البحث مؤخرا للتعرف على تردد قناة ميكي كيدز 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي، فيما تقدم القناة عدد من البرامج والأغاني والأناشيد التي تناسب كافة الفئات العمرية وتجمع ما بين الترفيه والتعليم على مدار اليوم دون انقطاع، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة ميكي كيدز 2025

يمكن ضبط قناة ميكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات، ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد للقناة هو 11526.

أما الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ هو 3/4.

تردد ميكي كيدز الجديد على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد للقناة هو 11257.

أما الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ هو 3/4.

كيفية تثبيت قناة ميكي كيدز على جهازك

يمكنكم تثبيت قناة ميكي كيدز على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات الآتية: