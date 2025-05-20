ارتفاع سعر الذهب نهاية التعاملات المسائية 20-5-2025.. غير التوقعات

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة بلغت نح 5 جنيهات مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو 2025 فيما شمل ذلك مختلف الأعيرة الذهبية، ناهيك عن أن التحديثات تبقى مستمرة على كافة المشغولات الذهبية، بناءً على العرض والطلب وغيرها من التأثيرات الأخرى، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

بناءً على التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الذهب ضمن التعاملات اليومية، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “14” إلى 3036 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

بينما سجل سعر الجرام الذهب عيار “18” نحو 3904 جنيهًا للجرام بدون الدمغة الضريبية وقيمة المصنعية.

أما عن الذهب عيار “21” فسجل نحو 4555 جنيهًا للجرام الواحد.

وعن سعر جرام الذهب عيار “24” فسجل نحو 5205 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 36 ألف و440 جنيهًا.

أما عن السبيكة فتصل لـ 52 ألف و50 جنيهًا من حجم 10 جرام.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 3262 دولار للأونصة.

كما سجل سعر السبيكة الذهب ما يُقارب من 28120 جنيها للشراء حجم الـ 5 جرامات.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من محل إلى أخر، بحيث تتراوح النسبة المصدق عليها من 6% لـ 14%، نظير أن أسعار المشغولات الذهبية تشهد حالة من التذبذب الكبير في الوقت الحالي بما يؤثر بالسلب على حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى اضطراب في مؤشر الدولار داخل البورصات العالمية.